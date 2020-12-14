РИАМО - 14 дек. Реставраторы обновили 99 памятников архитектуры в Москве с начала 2020 года, в том числе знаковые для города объекты — Дом Наркомфина, Северный речной вокзал и кинотеатр «Художественный», говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел итоги реставрации старейшего городского кинотеатра «Художественный» на Арбатской площади. Градоначальник отметил, что уходящий год выдался тяжелым для всех отраслей, в том числе реставрационной.

«Тем не менее, этот год мы заканчиваем с хорошими результатами. Завершена реставрация 99 памятников московской архитектуры, включая такие шедевры как Дом Наркомфина и Северный речной вокзал. А под конец года реставраторы сделали москвичам еще один подарок, завершив работы в кинотеатре «Художественный», — сказал Собянин.

Кинотеатр «Художественный» был основан в 1909 году. Здание признали объектом культурного наследия регионального значения в 1992 году. К началу 2010-х кинотеатр пришел в неудовлетворительное состояние, осенью 2019 года здесь началась комплексная реставрация.

Сейчас в «Художественном» четыре зала на 589 мест, он будет работать как кинотеатр премьерного показа и фестивальный центр. Начало работы обновленного кинотеатра намечено на конец декабря.