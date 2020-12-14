РИАМО - 14 дек. В столице объявили «желтый» уровень погодной опасности на понедельник и 15 декабря из-за снега и обледенения, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за снега и обледенения будет действовать в мегаполисе с 21:00 понедельника до 09:00 15 декабря. Такой же уровень погодной опасности ранее объявили в Московской области.

Днем в понедельник в Москве облачно, прогнозируется небольшой снег, местами гололедица. Температура будет в пределах минус 5 – минус 3 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

В ночь на 15 декабря в столице будет облачная погода, местами ожидается снег, гололедица. Температура воздуха составит от минус 6 до минус 4 градусов. Ветер будет дуть юго-восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду.