РИАМО - 14 дек. Порядка 10 тысяч общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах (ОСС) состоялось в Подмосковье в электронном виде, регион стал первым, где появилась такая возможность, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Подмосковье стало пилотным регионом России, в котором совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации реализуется возможность проведения общих собраний собственников на портале госуслуг.

«Уже с 17 августа 2020 года собственниками инициируются ОСС по новым правилам», – говорится в сообщении.

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Олег Романов отметил, что право на проведение заочных собраний собственников предусмотрено федеральным законодательством.

Он добавил, что при проведении общего собрания собственников в очной форме возникает несколько проблем, а именно возможность фальсификации, сложная процедура инициирования голосования, низкая активность жителей, плохая информированность жителей о проводимых собраниях, а также человеческий фактор при подсчете голосов.

Так, из-за возможности фальсификации в 2019 году в суде рассматривалось 417 дел по оспариванию протоколов собраний, а низкая активность жителей приводит к тому, что менее 30% собраний набирают достаточное количество человек для признания мероприятий правомочными. Электронный формат решает названные проблемы.

Так, на декабрь текущего года в регионе провели 10 тысяч собраний в электронном виде, из которых 7 тысяч набрали кворум. Из-за того, что большинство жителей все еще голосуют по-старому, было предложено проводить с ними разъяснительную работу о преимуществах голосования в электронном виде.