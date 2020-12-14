РИАМО - 14 дек. За 2020 год в Центр управления регионом поступило более 1 миллиона сообщений от жителей, что на треть меньше, чем в прошлом году, в основном граждане жаловались на состояние общественных территорий, дорог и вывоз мусора, сообщил министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

«В 2020 году количество новых проблем, о которых нам жители сообщили, снизилось на треть. За 2018 год было 3,5 миллиона проблем, в 2019 году поступило 1,5 миллиона сообщений, в 2020 – чуть более 1 миллиона. Отмечу, что более 60% сообщений мы получили через «Добродел», - сказал Рымар на совещании губернатора с членами правительства области и главами муниципалитетов.

Он добавил, что еще около 20% обращений жители направили напрямую в ведомства, 8% - на горячую линию губернатора области, остальные сообщения были направлены через социальные сети и администрации муниципалитетов.

По его словам, самой популярной оказалась проблема состояния общественных территорий. Прирост количества жалоб по этой теме составил порядка 46 тысяч.

«Эту проблему мы впервые выявили в текущем году. Основные жалобы были связаны с несанкционированными листовками, заменой ламп и фонарей. Прирост составил 46 тысяч жалоб», - отметил Рымар.

Проблема содержания дорог оказалась на втором месте по популярности, прирост сообщений по отношению к прошлому году составил порядка 26 тысяч. Всего на эту тему в ЦУР поступило около 116 тысяч жалоб.

Замыкает тройку лидеров по количеству жалоб за 2020 год тема мусора. Прирост обращений по отношению к 2019 году составил 22 тысячи.