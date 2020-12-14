РИАМО - 14 дек. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов вошел в топ-10 лидеров медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ в ноябре, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

Брынцалов занял шестое место в рейтинге.

Лидерами медиарейтинга стали Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург), Юрий Бурлачко (Краснодарский край) и Алексей Шапошников (Москва).

Также топ-10 вошли Константин Толкачев (Башкортостан), Владимир Нетесов (Воронежская область), Фарид Мухаметшин (Татарстан), Александр Ведерников (Иркутская область), Магомед Даудов (Чечня) и Владимир Мякуш (Челябинская область).

При расчете медиарейтинга учитывались влиятельность источника информации, характер упоминаемости, роль объекта в сообщении и наличие прямой или косвенной речи персоны.

«Медиалогия» — независимая российская исследовательская компания в области СМИ, которая проводит медиа-анализ в реальном времени.