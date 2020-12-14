«Паркинг будет иметь один подземный этаж, а также четыре наземных венткиоска, оформленных в светло-серых тонах, и въездную рампу. Появление объекта позволит увеличить количество парковочных мест в условиях плотной застройки, а также освободит место на поверхности для создания пешеходного пространства и благоустройства», – отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.