РИАМО - 14 дек. Москомархитектура одобрила проект создания подземного паркинга рядом со станцией метро «Электрозаводская» Большой кольцевой линии в Басманном районе столицы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Парковка будет рассчитана на 64 машино-места и обеспечит комфортную пересадку с автомобиля на метро и электрички. Ее возведут между проектируемым проездом 789 и Семеновской набережной.
Паркинг расположится в границах котлована строящейся станции «Электрозаводская» БКЛ и станет отдельно стоящим зданием. Общая площадь паркинга составит свыше 2,42 тысячи квадратных метров.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии