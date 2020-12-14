РИАМО - 14 дек. Ежемесячную денежную выплату на обеспечение полноценным питанием детей в Подмосковье оформили более 294 тысяч граждан с начала 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» выплата назначена 294 252 жителям региона — беременным женщинам, кормящим матерям и детям до трех лет», — говорится в сообщении.

С 1 января 2020 года в Подмосковье изменилась форма обеспечения полноценным питанием данных категорий граждан. Вместо предоставления молочной кухни в натуральном виде предоставляется ежемесячная денежная выплата.

Размер выплаты на питание составляет: беременным женщинам — 400 рублей, кормящим матерям — 1 тысяча рублей, детям до одного года — 1 тысяча рублей, детям от одного года до трех лет — 600 рублей.

«Для получения ежемесячной денежной выплаты на питание необходимо подать заявление на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области, в МФЦ, либо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства», — напомнила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.