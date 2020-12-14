РИАМО - 14 дек. В Подмосковье с начала года введено в эксплуатацию более 45 объектов социальной структуры, до конца года к вводу готовятся еще 30 объектов, 17 из них – школы, сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

«Всего у нас к вводу в этом году было запланировано 76 объектов. Уже введено 46 объектов. До конца года мы планируем ввести еще 30 объектов», - сказал Локтев на совещании губернатора с членами правительства области и главами муниципалитетов.

Он подчеркнул, что в этом году в Подмосковье большой акцент был сделан на реализацию программы по строительству объектов образования.

По его словам, что в 2020 году введены в эксплуатацию 25 объектов образования. Из них 17 школ на 7,6 тысячи учебных мест. До конца года на стадии ввода осталось еще 19 объектов образования, из них 16 школ.