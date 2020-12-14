РИАМО - 14 дек. С начала 2020 года в Московской области зарегистрировали почти 900 новых налоговых резидентов, которые принесли в региональный бюджет 1,5 миллиарда рублей, сообщила в понедельник министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с членами регионального правительства и главами городских округов.

«Главами муниципалитетов привлечено в бюджет Московской области 1,5 миллиарда рублей. Речь идет о 891 новой компании, налоговом резиденте, которые были привлечены. Общий потенциал в базе за год - 3,1 миллиарда рублей», - сказала Зиновьева на совещании.

Ранее в Подмосковье зарегистрировали первого резидента особой экономической зоны «Кашира». Им стала компания «Агрокультура Групп», которая планирует выращивать, собирать, а также реализовывать овощи, ягоды и зелень. Инвестиции в проект составят не менее 500 миллионов рублей.