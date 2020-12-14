РИАМО - 14 дек. Снегопад прогнозируется вечером в понедельник в Москве, сугробы к утру вторника могут вырасти на 2-6 сантиметров, сообщается на сайте «Метеоновсти».

«Вечером в понедельник с юго-запада центрального района к столице приблизится следующий атмосферный фронт. Вновь начнет сыпать снег, который к середине ночи усилится. К утру 15 декабря в Москве выпадет 2-4 миллиметра осадков, и снега прибавится на 2-4 сантиметра», - говорится в сообщении.

На территории новой Москвы сугробы могут подрасти на 6 сантиметров.

Днем 15 декабря прогнозируется небольшой снег, выпадет порядка 1 миллиметра осадков.

Температура ночью в столице будет минус 5 – минус 3 градуса, по области - до минус 8, днем – от минус 1 до минус 3. В Москве будут созданы условия для образования сосулек.

16 декабря в центре страны атмосферное давление вырастет, а существенных осадков не прогнозируется. Температура останется на 2 градуса выше климатической нормы.

В Московском регионе 17 декабря сохранится облачная погода, пройдет небольшой снег, днем будет слабый мороз.

В столицу и Подмосковье 18 декабря придет потепление. Ночью прогнозируется от 0 до минус 5 градусов, днем – от минус 3 до плюс 2 градусов. Среднесуточная температура в регионе превысит климатическую норму более чем на 4 градуса.

А 19 декабря в Московский регион вернутся небольшие морозы.