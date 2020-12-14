РИАМО - 14 дек. Учреждения службы крови Московской области заготовили свыше 58 тонн донорской крови и ее компонентов за 11 месяцев 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Головным учреждением службы крови в регионе является Московская областная станция переливания крови.

«Потребность в донорской крови остается всегда, вне зависимости от погоды за окном или эпидемиологической обстановки. Поэтому мы благодарим всех доноров, продолжающих сдавать кровь и ее компоненты. В этом году это более 44 тысяч человек», — сказала главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп.

Она также пригласила к участию новых доноров, так как потребность в компонентах крови остается высокой.

Донорская кровь и ее компоненты поступают в медорганизации Московской области, в том числе в перинатальные центры для помощи тем, кто нуждается в переливании. Они необходимы для помощи пострадавшим в ДТП, пациентам сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и заболеваниями крови, новорожденным с различными патологиями.

Благодаря донорам также осуществляется заготовка иммунной плазмы для лечения пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции.