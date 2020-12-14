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Транспорт

Как сэкономить на такси: работающие лайфхаки от водителей

Водители такси рассказали РИАМО о способах экономии на поездках, которые действительно работают, и объяснили, как не дать агрегаторам себя обмануть.
© РИА Новости,   Илья Питалев

Наценка агрегатора

© РИАМО,   Александр Манзюк

Агрегаторы забирают от 15 до 30% за свои услуги, остальное достается таксисту. Больше всего забирает «Яндекс» – иногда доходит даже до 35% от стоимости заказа, подтверждает Камиль, работающий в «Яндексе» с марта на арендованном автомобиле. Однако именно этот агрегатор дает больше всего заказов.

«Я работаю в такси на собственной машине вот уже три года, причем подключен к разным агрегаторам: «Яндекс», Uber, Gett. Так больше шансов получать выгодные заказы», – говорит таксист Михаил из Москвы.

Так как наценка велика, таксист может попросить у вас отменить заказ, а затем оплатить его наличными, уменьшив сумму на комиссию агрегатора. Для пассажира это выгодно.

По этой же причине, если вам нужно куда-то ехать, а рядом стоит такси без пассажиров, можно смело предлагать водителю ставку «Яндекса» минус 10-15%. Если таксист будет на своей машине, он, скорее всего, согласится отвезти вас. Однако визуально отличить личное авто от арендованного не получится, а водители, берущие машину напрокат, не имеют права брать сторонние заказы.

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Точка отправления и место назначения

© РИАМО,   Александр Манзюк

Среди пассажиров популярен следующий лайфхак: если вам надо попасть в аэропорт, на вокзал или в другое популярное место, лучше вызывать машину к ближайшему зданию – так поездка обойдется примерно на 10% дешевле. По словам Михаила, этот способ действительно работает. Просто передвигайте на карте точку предполагаемого места назначения, чтобы найти оптимальную цену.

Аналогично работает схема и для отправления – поездка может обойтись дешевле, если водителю не надо будет заезжать во двор к подъезду.

Однако некоторые водители опровергают эффективность этого способа.

«Я работаю в такси два года и уверен, что агрегаторы давно «просекли» все эти хитрости, так что сильно сэкономить таким способом не получится», – считает московский таксист Даниэль.

С ним солидарен Андрей, автор проекта «Страна такси» в социальной сети «Вконтакте». Он говорит, что тариф рассчитывается не от конкретного здания, а от района в целом, например, аэропорта, поэтому, чтобы сэкономить при заказе, надо отойти как можно дальше, а вовсе не на 50–100 метров.

Отличия «Эконом» от «комфорта» и «бизнеса»

  pixabay.com

Даниэль рассказал РИАМО, что вопреки распространенному заблуждению, такси классов «комфорт», «комфорт+» и «бизнес» действительно отличаются от «эконома».

Во-первых, пассажирам предлагают авто разного уровня: в экономе – Kia Rio, Hyundai Solaris, в «комфорте» и «комфорте+» – Kia Optima, Hyundai Sonata, Toyota Camry, а в «бизнесе» подают BMW, Audi, Mercedes.

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Во-вторых, разительно отличается уровень сервиса. В «экономе» водитель имеет право отказать вам даже в просьбе переключить музыку или зарядить телефон, а вот в «комфорте» – нет. Бизнес-класс и вовсе предполагает, что таксист обязан быть одет в строгий костюм, открывать дверь пассажиру, предоставлять бутылочку негазированной воды, поддерживать оптимальную температуру в салоне и т.п.

Наконец, в самом дешевом такси машины старые, а водители получают минимум чаевых, поэтому качество поездки будет соответствующим. Сохранить деньги, вызвав «эконом», безусловно, можно, но в целом деление на классы – вовсе не уловка агрегаторов, уверяет Даниэль.

По словам Андрея, когда в городе действуют повышающие коэффициенты, например, в часы пик, при пробках или плохой погоде, поездки становятся дороже.

«Посмотрите стоимость поездки в повышенных классах. Частенько в это время поездка на «комфорте+» может оказаться дешевле, чем на «экономе». Бывали случаи, когда я себе заказывал такси бизнес-класса и ехал на «Мерседесе» за меньшую цену, чем на «Солярисе»», – поделился опытом таксист.

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Время поездки

Если есть возможность выбрать, когда ехать, стоит планировать поездку вне часа пик, избегая интервалов примерно с 7 до 12 и с 17 до 23 часов. В это время цена может вырасти в два или три раза, говорит Даниэль.

Также увеличивают тариф и погодные условия: снег, дождь, мороз или жара вызывают рост спроса, и, соответственно, повышение цены.

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Фиксированный тариф

У некоторых компаний есть особые предложения, например, в аэропорт за 1000 рублей, вне зависимости от загруженности дорог и т.п. Это может быть действительно выгодно, но всегда. Например, ночью, когда пробок нет, цена может и не отличаться от обычного тарифа.

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Промокоды, скидки и бонусные программы

  сайт мэра Москвы

Помогут сэкономить купоны и промокоды на скидку в такси, которые иногда выдают покупателям в офлайн или онлайн-магазинах. Можно поискать их и в Интернете или непосредственно в приложениях. Так, сейчас у «ЯндексGo» проходит акция: если отправить другу особый промокод на первый заказ в «Лавке», вы оба получите скидку по 300 рублей на следующий заказ.

По словам автора проекта «Страна такси», сейчас скидка в «Яндексе» предоставляется за установку приложения «Яндекс.Музыка». А в Gett можно набирать баллы, чтобы получить скидку от 4 до 25%, приглашать друзей и оплачивать поездки начисленными за это бонусами.

Разные приложения

  pxhere.com

Лучше всего установить на телефон как минимум три приложения агрегаторов такси и сравнивать цены. Они могут разниться незначительно, но, возможно, вам попадется какое-нибудь особое предложение.

При заказе необходимо быть внимательным – иногда наиболее дешевая опция «эконом» оказывается за краем экрана, а по умолчанию выбран «комфорт».

Также нужно помнить, что, проверяя стоимость грядущей поездки в приложении, не стоит делать это многократно: внутренний алгоритм посчитает, что в вашем районе высокий спрос и применит к тарифу повышающий коэффициент. Придется ждать как минимум 10–15 минут, чтобы «спрос» упал, а вместе с ним и цена.

Можно попробовать сделать заказ через InDriver – этим приложением пользуются многие таксисты. Здесь цену назначает пассажир, можно смело поставить ее на 15-20% дешевле, чем у того же «Яндекса».

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Android vs iPhone

Вопреки распространенному в сети утверждению, что при заказе с iPhone такси обойдется дороже – это миф, говорит Андрей. Неважно, с какой модели телефона вызывать авто, сумма если и будет отличаться, то незначительно, а с iPhone может быть даже дешевле. Приложения вызова такси имеют сложные алгоритмы, которые учитывают многие параметры, в том числе расстояние, загруженность дорог, рейтинг водителя и многое другое, но модель телефона на цену не влияет.

Поездки на дальние расстояния

© РИА Новости,   Андрей Жабин

Если ехать надо далеко, москвичка Наталья вовсе не пользуется такси. В таком случае она отдает предпочтение сервису попутчиков, например, BlaBlaCar.

«С BlaBlaCar поездка в Переславль мне в среднем обходится в 300–350 рублей, а цена такси может перевалить даже за 3000!», – делится Наталья.

Минус этого способа – нужно заранее планировать поездку. Наталья предпочитает делать это за неделю, чтобы иметь забронированную машину и не беспокоиться перед отправлением.

Однако такие поездки могут быть опасными, предупреждает Даниэль. Сейчас устроиться на работу в такси не так-то просто, людей с судимостью на линию не выпускают, а кто попадется в BlaBlaCar’е – неизвестно, рассуждает таксист.

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Рейтинг пассажиров

Если пассажир часто отменяет вызовы, делится Камиль, его рейтинг внутри приложения может упасть, и впоследствии поездки для такого клиента будут стоить дороже. Однако, по словам таксиста, эта информация – лишь слухи среди водителей, официально она никак не подтверждена.

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