Как сэкономить на такси: работающие лайфхаки от водителей

Агрегаторы забирают от 15 до 30% за свои услуги, остальное достается таксисту. Больше всего забирает «Яндекс» – иногда доходит даже до 35% от стоимости заказа, подтверждает Камиль, работающий в «Яндексе» с марта на арендованном автомобиле. Однако именно этот агрегатор дает больше всего заказов.

«Я работаю в такси на собственной машине вот уже три года, причем подключен к разным агрегаторам: «Яндекс», Uber, Gett. Так больше шансов получать выгодные заказы», – говорит таксист Михаил из Москвы.

Так как наценка велика, таксист может попросить у вас отменить заказ, а затем оплатить его наличными, уменьшив сумму на комиссию агрегатора. Для пассажира это выгодно.

По этой же причине, если вам нужно куда-то ехать, а рядом стоит такси без пассажиров, можно смело предлагать водителю ставку «Яндекса» минус 10-15%. Если таксист будет на своей машине, он, скорее всего, согласится отвезти вас. Однако визуально отличить личное авто от арендованного не получится, а водители, берущие машину напрокат, не имеют права брать сторонние заказы.

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