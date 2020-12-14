РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 дек. В Домодедове за минувшие сутки выявили еще 77 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии в округе зафиксировали 3 905 случаев заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за период с 12 по 14 декабря выявили 4 321 случай заболевания. Из них 1 484 - за минувшие сутки.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 129 305 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 505 человек. Выздоровели и выписались 91 222 человека. Выявленные случаи заболевания по городским округам: Домодедово - 3 905 (+77)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

14 ДЕКАБРЯ

- Около 355 тыс исследований провели в амбулаторных КТ-центрах в Москве с начала пандемии. В конце ноября в столице открыли еще 12 центров, призванных усилить поликлиническое звено.

- 1370 пациентов с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. Всех пациентов, а также близко контактировавших с ними лиц взяли под медицинское наблюдение.

- За сутки в России зарегистрировали 27 328 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 484 больных. В Москве - 5 874.

- Ни один регион РФ не находится в «тяжелой» зоне по Covid‑19. Москва с наибольшей вероятностью уже находится на плато​.

- В столице за прошедшие сутки умерли 75 пациентов с коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 9 945 человек.