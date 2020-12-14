РИАМО - 14 дек. В Московской области за минувшие сутки выздоровел 961 человек после курса лечения от коронавирусной инфекции, за весь период пандемии врачи региона вылечили 91 222 пациента, сообщает оперативный штаб Подмосковья по ситуации с Covid-19.

За сутки в регионе выявили 1484 новых случая коронавируса. Общее число случаев инфицирования на текущий момент достигло 129 305.

Кроме того, скончались за сутки 32 человека, всего жертвами коронавируса в области стали 2505 пациентов.

В Подмосковье необходимо носить маски в общественных местах для профилактики коронавируса. Людям из группы риска по заражению — гражданам старше 65 лет и с хроническими заболеваниями — рекомендовали не выходить из дома без особой нужды.

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Текстовая трансляция

14 ДЕКАБРЯ

- Около 355 тыс исследований провели в амбулаторных КТ-центрах в Москве с начала пандемии. В конце ноября в столице открыли еще 12 центров, призванных усилить поликлиническое звено.

- 1370 пациентов с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. Всех пациентов, а также близко контактировавших с ними лиц взяли под медицинское наблюдение.

- За сутки в России зарегистрировали 27 328 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 484 больных. В Москве - 5 874.

- Ни один регион РФ не находится в «тяжелой» зоне по Covid‑19. Москва с наибольшей вероятностью уже находится на плато​.

- В столице за прошедшие сутки умерли 75 пациентов с коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 9 945 человек.