РИАМО - 14 дек. С начала пандемии коронавируса в Подмосковье осуществляется контроль за ценами и количеством товаров в магазинах, всего мониторинг охватывает более 4,2 тысячи торговых точек, сообщил в понедельник заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с членами регионального правительства и главами муниципалитетов.

«Мониторинг цен с марта по декабрь проводит Минсельхоз Московской области. В мониторинге участвуют 4208 магазинов по 55 товарным позициям. Когда мы фиксируем недостаток (товаров - ред.) или аномалию с ценой, информируются торговые сети. Эта работа началась во время первой волны (пандемии - ред.)», - сказал Духин на совещании.

По его словам, в Подмосковье нет проблем с наличием товаров на полках магазинов, однако необходимо заниматься вопросом с ценами.

Духин добавил, что в России на федеральном уровне планируется ввести потолок цен на социально значимые товары.

«После того, как такие меры на уровне Российской Федерации будут приняты, прошу дать поручение Минсельхозу организовать соглашение между производителями и региональными торговыми сетями, обеспечить соблюдение этих соглашений. А также обеспечить мониторинг отпускных цен региональных производителей», - заключил Духин.