РИАМО - 14 дек. За последние сутки в Подмосковье выявили 1484 случая заражения коронавирусом, общее число случаев за пандемию превысило 129 тысяч, сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 129 305 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии скончались 2505 человек, в том числе за сутки умерло 32 человека.

При появлении любых симптомов ОРВИ нужно оставаться дома и вызвать врача на дом.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8-800-550-50-30, а также тематический сайт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о том, что для посещения кафе, ресторанов и других заведений общепита в Подмосковье с 31 декабря по 10 января понадобится справка с отрицательным результатом теста на Covid-19. Она нужна будет только в том случае, если заведение закроют на спецобслуживание гостей или там будут проводить другие мероприятия.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

14 ДЕКАБРЯ

- Около 355 тыс исследований провели в амбулаторных КТ-центрах в Москве с начала пандемии. В конце ноября в столице открыли еще 12 центров, призванных усилить поликлиническое звено.

- 1370 пациентов с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. Всех пациентов, а также близко контактировавших с ними лиц взяли под медицинское наблюдение.

- За сутки в России зарегистрировали 27 328 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 484 больных. В Москве - 5 874.

- Ни один регион РФ не находится в «тяжелой» зоне по Covid‑19. Москва с наибольшей вероятностью уже находится на плато​.

- В столице за прошедшие сутки умерли 75 пациентов с коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 9 945 человек.