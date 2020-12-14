РИАМО - 14 дек. Меры по недопущению роста цен на продукты питания должны принять в Подмосковье, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Президент (Владимир Путин - ред.) обратил внимание на стоимость продуктов питания. Мы не имеем права сидеть сложа руки и должны внимательно посмотреть, какая динамика, что происходит в торговых сетях», — сказал Воробьев на совещании с членами правительства области и главами муниципалитетов.

Он отметил, что недостаточно только одного мониторинга, необходимы действенные меры.

«Нужно предусмотреть только те меры, которые дают реальный результат. Может, стоит дополнительные соглашения с производителями (заключить - ред.), <...> чтобы цены на сахар, масло перешли в другие значения», — добавил Воробьев.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал принять меры для прекращения роста цен на продукты в стране, включая сахар, макароны, муку, растительное масло.