РИАМО - 14 дек. Меры по недопущению роста цен на продукты питания должны принять в Подмосковье, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Президент (Владимир Путин - ред.) обратил внимание на стоимость продуктов питания. Мы не имеем права сидеть сложа руки и должны внимательно посмотреть, какая динамика, что происходит в торговых сетях», — сказал Воробьев на совещании с членами правительства области и главами муниципалитетов.
Он отметил, что недостаточно только одного мониторинга, необходимы действенные меры.
Ранее президент России Владимир Путин потребовал принять меры для прекращения роста цен на продукты в стране, включая сахар, макароны, муку, растительное масло.
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