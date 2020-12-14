РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 дек. В подмосковном Щелкове 19 декабря состоится последняя в этом году экологическая акция по сбору вторсырья, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Сбор вторсырья пройдет по адресу: 1-ый Советский переулок, дом 25. Проходить экологическая акция будет с 12:00 до 14:00», - говорится в сообщении.

Сдавать можно: макулатуру, упаковки от пищевых продуктов, коробочки от лекарств с маркировкой 21 и 22 в, рекламные листовки, гофрокартон, пластиковые бутылки, пластиковые крышечки, стаканы от молочных продуктов, контейнеры из-под мяса с маркировкой 5 в или буквами РР, пластиковые емкости от бытовой химии, стеклянные прозрачные не битые бутылки, алюминий, жесть.

Не принимаются упаковки от яиц, чеки, втулки.

По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8(926)210-56-01.