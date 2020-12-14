РИАМО - 14 дек. Подмосковье занимает лидирующие позиции среди субъектов РФ по объему оформления ветеринарных сопроводительных документов, за октябрь в регионе было оформлено 53 миллиона сертификатов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В Московской области оформлено 533,8 миллиона электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД - ред.) с начала текущего года. Только за октябрь прошло оформление 53 миллиона сертификатов. Мы являемся абсолютными лидерами среди регионов по работе с системой «Меркурий», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он добавил, что электронная ветсертификация касается рыбных и мясных товаров, а также всей молочной продукции и меда. В рейтинге учитывается свыше 30 показателей, в числе которых объем оформления производственных и транспортных эВСД, проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, процент гашения, количество зарегистрированных и подтвержденных площадок и хозяйствующих субъектов и так далее.

Информация о продукции, которая производится, перемещается, а также продается на территории Московской области, попадает в систему «Меркурий».

Россельхознадзор анализирует деятельность каждой компании. Так, «Меркурий» помогает инспекторам выявить недобросовестных производителей, площадки-фантомы, а также отозвать небезопасную продукцию.