РИАМО - 14 дек. С понедельника в Подмосковье открылась электронная запись на прививку от коронавируса, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«Для вакцинации по Covid завершены все работы на 92 пунктах, они готовы для приема пациентов», - сказала Стригункова на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с членами правительства области и главами муниципалитетов.

Она добавила, что с 14 декабря открыто электронное расписание кабинетов вакцинации для жителей.

Первую зарегистрированную в мире вакцину от коронавируса «Спутник V» создали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. ​

Вакцина создана на основе аденовирусного вектора, который доставляет в организм человека генетический код коронавируса, тем самым формируя иммунитет. Аденовирусы, извлекаемые из аденоидов, десятки лет используются учеными для создания многих вакцин, в том числе от лихорадки Эбола.

Вакцина от Covid-19 является двухвекторной, то есть вакцинация проводится дважды, что обеспечивает длительный иммунитет. ​​

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Текстовая трансляция

14 ДЕКАБРЯ

- Около 355 тыс исследований провели в амбулаторных КТ-центрах в Москве с начала пандемии. В конце ноября в столице открыли еще 12 центров, призванных усилить поликлиническое звено.

- 1370 пациентов с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. Всех пациентов, а также близко контактировавших с ними лиц взяли под медицинское наблюдение.

- За сутки в России зарегистрировали 27 328 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 484 больных. В Москве - 5 874.

- Ни один регион РФ не находится в «тяжелой» зоне по Covid‑19. Москва с наибольшей вероятностью уже находится на плато​.

- В столице за прошедшие сутки умерли 75 пациентов с коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 9 945 человек.