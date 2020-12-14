РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. Шестилетний воспитанник детсада №40 подмосковного Подольска победил в конкурсе ко дню рождения МЦД, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Воспитанник детского сада №40 «Капелька» Подольска стал победителем конкурса детского рисунка, посвященного первому дню рождения МЦД. Шестилетний Миша Жуков стал победителем по версии жюри партнера конкурса - музея-усадьбы «Остафьево» – «Русский Парнас». Он изобразил электропоезд «Иволга» гуашью с помощью зубной щетки», - говорится в сообщении.

Работы 18 победителей конкурса можно увидеть на больших брендированных интерактивных экранах на пяти станциях МЦД: Долгопрудная, Волоколамская, Славянский бульвар, Нахабино, Новохохловская.