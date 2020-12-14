РИАМО - 14 дек. Российское правительство приняло решение продлить продовольственное эмбарго в стране до 31 декабря следующего года, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Россия продлила запрет на ввоз запрещенных продуктов, а также решение по ликвидации санкционной еды. Меры будут действовать до конца следующего года», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в список запрещенных в РФ производителей попали Великобритания и Северная Ирландия, так как данные страны вышли из состава Евросоюза.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ответных санкций против ряда западных стран до декабря 2021 года.​​