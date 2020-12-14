РИАМО - 14 дек. За прошлую неделю количество выявленных граждан с коронавирусной инфекцией увеличилось в Московской области на 8 процентов, общее число случаев за весь период составило почти 128 тысяч человек, сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

«Число выявленных случаев в регионе выросло за прошедшую неделю на 8 процентов и составило 127,8 тысячи человек. Количество выявлений в сутки в среднем за неделю выросло на 16 процентов», — сказала Стригункова на совещании губернатора с членами правительства области и главами муниципалитетов.

Она добавила, что количество госпитализаций в среднем в сутки за неделю сохранилась на уровне позапрошлой недели. Число пациентов, проходящих амбулаторное лечение, выросло на 14 процентов и составляет почти 28 тысяч человек.

«Средний областной показатель госпитализаций на 100 тысяч человек составляет 94 пациента. Топ-5 округов, у которых данный показатель превышает среднее областное значение, — Одинцово, Сергиев-Посад и Химки», — заключила министр.

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Текстовая трансляция

14 ДЕКАБРЯ

- Около 355 тыс исследований провели в амбулаторных КТ-центрах в Москве с начала пандемии. В конце ноября в столице открыли еще 12 центров, призванных усилить поликлиническое звено.

- 1370 пациентов с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. Всех пациентов, а также близко контактировавших с ними лиц взяли под медицинское наблюдение.

- За сутки в России зарегистрировали 27 328 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 484 больных. В Москве - 5 874.

- Ни один регион РФ не находится в «тяжелой» зоне по Covid‑19. Москва с наибольшей вероятностью уже находится на плато​.

- В столице за прошедшие сутки умерли 75 пациентов с коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 9 945 человек.