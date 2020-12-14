РИАМО - 14 дек. В Московской области завершается кампания по вакцинации от гриппа, всего в регионе было вакцинировано свыше 4 миллионов человек, сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.
Она добавила, что за весь период кампании были привиты 361 тысяча детей до семи лет, более 600 тысяч школьников, 167 тысяч работников образования и 920 тысяч жителей старшего поколения.
Всего в текущем году в Московской области планируется привить от гриппа 4,46 миллиона человек.
Прививку можно сделать в поликлиниках, а также на предприятиях и в образовательных учреждениях. Вакцинацию проводят по паспорту или полису ОМС.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии