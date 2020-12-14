РИАМО - 14 дек. В Московской области завершается кампания по вакцинации от гриппа, всего в регионе было вакцинировано свыше 4 миллионов человек, сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

«Наметился небольшой рост (по заболевшим гриппом - ред.). За прошедшую неделю выявленных случаев плюс 10% к прошедшей неделе. Историю с вакцинацией от гриппа мы должны завершить на этой неделе», - сказала Стригункова на совещании губернатора с членами правительства области и главами муниципалитетов.

Она добавила, что за весь период кампании были привиты 361 тысяча детей до семи лет, более 600 тысяч школьников, 167 тысяч работников образования и 920 тысяч жителей старшего поколения.

Всего в текущем году в Московской области планируется привить от гриппа 4,46 миллиона человек.

Прививку можно сделать в поликлиниках, а также на предприятиях и в образовательных учреждениях. Вакцинацию проводят по паспорту или полису ОМС.