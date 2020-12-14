РИАМО - 14 дек. Жители Подмосковья за неделю опубликовали в социальных сетях более 5 тысяч обращений, лидируют сообщения на тему энергетики, сообщила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

Жители чаще всего писали обращения на такие темы, как энергетика, ЖКХ, дороги и транспорт, благоустройство, медицина, строительство, уточняется в презентации к докладу.

«За прошлую неделю число обращений в социальных сетях выросло на 36%. Самый большой рост был по энергетике и связан с авариями в отопительной системе», - сказала Звягина.

Она отметила, что число обращений по энергетике выросло на 185% - наибольшее число обращений поступило из Щелкова, Воскресенска, Наро-Фоминска. По экологии рост числа сообщений составил более 60%.

«По теме дорог и транспорта число сообщений почти не изменилось. <...> Почти не стало в социальных сетях обращений по лекарственному обеспечению», - заключила Звягина.