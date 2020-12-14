РИАМО - 14 дек. Контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора является приоритетом на объектах общепита, в санаториях, домах отдыха, а также на спортивных мероприятиях, важно избежать очаговых заражений коронавирусной инфекцией, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы оставили экономику в рабочем состоянии, но нам стратегически важно делать все, чтобы соблюдались стандарты безопасности, чтобы мы не допускали очаговых заражений. В части соблюдения — это контроль, разъяснение», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов.

Он поручил постоянному представителю губернатора в Московской областной думе Александру Горбылеву активно разъяснять детали введенных в регионе ограничений.

«На массовые спортивные мероприятия мы можем теперь приглашать зрителей, но не более 20-25%. <…> Наши пансионаты, дома отдыха работают, но нужно держать ухо востро, что касается входных фильтров, ПЦР», — отметил Воробьев.

Для посещения кафе, ресторанов и других заведений общепита Подмосковья в этом году понадобится справка с отрицательным результатом теста на Covid-19 только в том случае, если заведение будет закрываться на спецобслуживание гостей или там будут проводиться другие мероприятия. Соответствующее постановление подписал ранее губернатор.

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Текстовая трансляция

14 ДЕКАБРЯ

- Около 355 тыс исследований провели в амбулаторных КТ-центрах в Москве с начала пандемии. В конце ноября в столице открыли еще 12 центров, призванных усилить поликлиническое звено.

- 1370 пациентов с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. Всех пациентов, а также близко контактировавших с ними лиц взяли под медицинское наблюдение.

- За сутки в России зарегистрировали 27 328 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 484 больных. В Москве - 5 874.

- Ни один регион РФ не находится в «тяжелой» зоне по Covid‑19. Москва с наибольшей вероятностью уже находится на плато​.

- В столице за прошедшие сутки умерли 75 пациентов с коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 9 945 человек.