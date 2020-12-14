РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 дек. Премьерный спектакль «Принцесса Фефела» пройдет в театре «ФЭСТ» городского округа Мытищи с 19 декабря по 5 января, говорится в сообщении пресс-службы театра.

Спектакль, поставленный по пьесе Ларисы Титовой и Александра Староторжского, открывает детскую новогоднюю кампанию.

«Похищение Принцессы Фефелы III» - это яркое приключение. И в центре этой истории нетипичная и непредсказуемая принцесса. Остальные персонажи тоже обладают неповторимыми индивидуальностями. И каждый из них ищет простого счастья. Сначала, может быть, неправильными, странными путями, но только сохраняя себя, герои сказки находят это счастье и находят его совсем рядом - друг в друге», - сказал режиссер Олег Лабозин.

Он добавил, что спектакль поставлен в рамках реализации федерального проекта «Культура малой Родины».

«Премьерные показы пройдут с 19 декабря по 5 января (кроме 28, 29, 31 декабря и 1, 2 января) на основной сцене театра. Спектакль для детей от 6 лет.

Одновременно на камерной сцене «ФЭСТа» будут идти спектакли для самых маленьких зрителей: «Чудеса на лесной опушке» (19, 20, 26 и 27 декабря) и «Теремок» (3, 4, 5 января).