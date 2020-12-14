РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. Самой распространенной причиной дорожно-транспортных происшествий в текущем году в Подольске стало превышение скорости, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Госавтоинспекция Подольска в целях недопущения на обслуживаемой территории роста основных показателей дорожно-транспортной аварийности провела информационную пропагандистскую акцию по безопасности дорожного движения «Берегите жизнь!».

«Данная акция направлена на привлечение внимания участников дорожного движения к основным факторам риска в дорожно-транспортной среде и их профилактике. Самыми распространенными факторами является превышение скоростного режима и выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. В текущем году приведенные факторы стали причиной 19 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 3 человека», - говорится в сообщении.

Статистика аварийности показывает, что часто водители при выборе скорости неправильно учитывают интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия. Эти факторы негативно сказываются на безопасности дорожного движения и зачастую приводят к дорожно-транспортным происшествиям.

В ходе проведения мероприятия с водителями транспортных средств проводились профилактические беседы о неукоснительном соблюдении ПДД, им вручалась тематическая печатная продукция по БДД.