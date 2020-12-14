РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 дек. Медведь не может находиться на территории «Лосиного острова», жители могут не опасаться прогулок по национальному парку в районе Мытищ, говорится в сообщении пресс-службы ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров».

Обычные места обитания бурого медведя - сплошные лесные массивы, индивидуальный участок обитания занимает площадь от 70 до 400 километров. Как медведь оказался в городском округе Мытищи - предстоит выяснить экспертам после его отлова.

«Расстояние между селом Федоскино, где был замечен медведь, и границей «Лосиного острова» у города Мытищи составляет более 20 километров. На этом пути расположено несколько крупных населенных пунктов, транспортных магистралей (Ярославское шоссе) и водных объектов, препятствующих миграции животного. Инспекторы охраны и лесники «Лосиного острова» ежедневно проводят плановые обходы территории Мытищинского лесопарка. Незамеченным животное остаться не может. Медведя в национальном парке нет», - говорится в сообщении.

Специалисты не исключают, что возможен факт негуманного обращения с животным, что зверь мог быть выпущен в лес бывшими владельцами.

«Такая ситуация произошла в начале 90-х на территории «Лосиного острова», когда работники цирка выбросили медведицу в лесу. Зверь мирно перезимовал в берлоге, не причинил вреда человеку и был отловлен. Интенсивное развитие Московского региона вытеснило косолапого за пределы Подмосковья, и бурый медведь был занесен в Красную книгу Московской области», - отмечается в сообщении.

По мнению экспертов, его массовое возвращение на территорию субъекта практически невозможно. Единичные особи могут заходить в область из соседних регионов, в этом случае они будут появляться в отдаленных районах Подмосковья.