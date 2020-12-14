РИАМО - 14 дек. Власти Подмосковья должны обеспечить безопасность жителей на предстоящих новогодних праздниках, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы все в ожидании школьных каникул, Нового года. Всего того, что связано с организацией этих мероприятий, и в части безопасности, и в части украшения. Активность в Подмосковье будет заметная», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов.

Он отметил, что в регионе будет находиться большое количество людей — дачники, отдыхающие в санаториях и пансионатах.

В Подмосковье в этом году для посещения кафе, ресторанов и других заведений общепита понадобится справка с отрицательным результатом теста на коронавирус только в том случае, если заведение будет закрываться на спецобслуживание гостей или там будут проводиться другие мероприятия.

Все остальные заведения общепита будут работать свободно с соблюдением санитарных мер безопасности.

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Текстовая трансляция

14 ДЕКАБРЯ

- Около 355 тыс исследований провели в амбулаторных КТ-центрах в Москве с начала пандемии. В конце ноября в столице открыли еще 12 центров, призванных усилить поликлиническое звено.

- 1370 пациентов с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. Всех пациентов, а также близко контактировавших с ними лиц взяли под медицинское наблюдение.

- За сутки в России зарегистрировали 27 328 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 484 больных. В Москве - 5 874.

- Ни один регион РФ не находится в «тяжелой» зоне по Covid‑19. Москва с наибольшей вероятностью уже находится на плато​.

- В столице за прошедшие сутки умерли 75 пациентов с коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 9 945 человек.