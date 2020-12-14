РИАМО - 14 дек. Оперативное реагирование на жалобы граждан, поступающие на портал «Добродел», останется приоритетом и на 2021 год, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы не зря тратим время на разбор жалоб. Хочу поблагодарить глав, которые сопровождают эту сложную работу. Приоритет нашей работы напрямую связан с пожеланиями и жалобами жителей», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в следующем году заседания правительства также будут начинаться с разбора жалоб, проступающих на «Добродел», и сокращение жалоб является приоритетом.

«Добродел» – это сервис для жителей Подмосковья, который позволяет без заполнения бумажных документов и поиска необходимых инстанций взаимодействовать с органами исполнительной власти и решать конкретные проблемы.