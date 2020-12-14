РИАМО - 14 дек. Оперативное реагирование на жалобы граждан, поступающие на портал «Добродел», останется приоритетом и на 2021 год, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он отметил, что в следующем году заседания правительства также будут начинаться с разбора жалоб, проступающих на «Добродел», и сокращение жалоб является приоритетом.
«Добродел» – это сервис для жителей Подмосковья, который позволяет без заполнения бумажных документов и поиска необходимых инстанций взаимодействовать с органами исполнительной власти и решать конкретные проблемы.
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