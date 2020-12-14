РИАМО - 14 дек. Число госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией не снижается в Подмосковье, однако растет число выписанных, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«На системе здравоохранения по-прежнему высокая нагрузка. Мы госпитализировали за прошедшую неделю примерно столько, сколько на предыдущей - 7,5 тысячи. Выписали больше на 200-250 человек. Наша система здравоохранения, спасибо ей, справляется», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в регионе было открыто 19,6 тысячи коек для лечения коронавирусной инфекции.

«Обращаю внимание на их эффективное использование, наличие лекарств. Высокий расход лекарств, СИЗов. Он должен быть под вашим (Минздрава региона - ред.) контролем», - отметил глава региона.

Кроме того, Воробьев поручил главам муниципалитетов внимательно реагировать на жалобы жителей.

«Если где-то есть беспокойства у жителей, прошу взаимодействовать с профильным министерством», - заключил Воробьев.

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Текстовая трансляция

14 ДЕКАБРЯ

- Около 355 тыс исследований провели в амбулаторных КТ-центрах в Москве с начала пандемии. В конце ноября в столице открыли еще 12 центров, призванных усилить поликлиническое звено.

- 1370 пациентов с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. Всех пациентов, а также близко контактировавших с ними лиц взяли под медицинское наблюдение.

- За сутки в России зарегистрировали 27 328 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 484 больных. В Москве - 5 874.

- Ни один регион РФ не находится в «тяжелой» зоне по Covid‑19. Москва с наибольшей вероятностью уже находится на плато​.

- В столице за прошедшие сутки умерли 75 пациентов с коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 9 945 человек.