РИАМО - 14 дек. Столичные полицейские в преддверии новогодних праздников изъяли из незаконного оборота более 10 тонн рыбной продукции, добытой браконьерским способом, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Оперативники на востоке города обнаружили склад, где хранилась замороженная рыба семейства осетровых, и цех, где в антисанитарных условиях размораживали, разделывали и коптили сырье.

«По предварительным данным, рыба относится к каспийской популяции русского осетра, занесенного в Красную книгу РФ. В ближайшее время образцы будут направлены на исследование», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что партию доставили в столицу в преддверии новогодних праздников, она предназначалась для продажи на рынках.

Возбуждено уголовное дело. В настоящий момент устанавливаются лица, причастные к противоправной деятельности.