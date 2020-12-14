РИАМО - 14 дек. Два объекта образования с дошкольными отделениями построят на территории бывшей столичной промзоны «Западный порт», говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

Мэр столицы Сергей Собянин утвердил проект планировки территории, находящейся в границах бывшей производственной зоны № 40-А «Западный порт». Здесь планируется построить свыше полумиллиона квадратных метров недвижимости, из которых более 450 тысяч «квадратов» — жилье.

«Общая площадь участка, расположенного в районе Филевский парк, составляет 23,19 гектара. Помимо двух высотных жилых комплексов появятся многофункциональный общественный центр, а также две школы на 375 и 350 мест с дошкольными отделениями», — сказал Левкин.

В отдельно стоящем общественно-жилом комплексе разместятся встроенные помещения для дошкольных групп на 180 детей.

Здания Московского телевизионного завода «Рубин» и трубного завода «Филит», расположенные в промзоне, пойдут под снос.