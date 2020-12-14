РИАМО - 14 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил в понедельник исполняющего полномочия главы Павловского Посада Дениса Семенова и временно исполняющего полномочия главы Электрогорска Сергея Дорофеева, передает корреспондент РИАМО.

«(Павловский Посад – ред.) возглавил глава Электрогорска - Денис Олегович Семенов. Рассчитываю, что вы новое дыхание привнесете со своей командой. Округ важный, большой», - сказал Воробьев.

Он отметил, что особое внимание важно уделить пожеланиям жителей.

«Что касается главы Электрогорска, исполнять полномочия будет Дорофеев Сергей Евгеньевич, человек, который проработал в округе давно», - заключил Воробьев.

Денис Семенов трудовой путь начал в 2008 году в сфере ЖКХ. С 2009-го по октябрь 2016-го года занимал руководящие должности: главного инженера, заместителя директора по ЖКХ в управляющей компании «Элинком», обслуживающей 98% жилого фонда городского округа Электрогорск. С 2012 года возглавил компанию. В 2016 Семенова избрали главой Электрогорска.

С 3 декабря Семенов исполняет полномочия главы Павловского Посада. Ранее Павловский Посад возглавлял Олег Соковиков, который покинул пост досрочно. Соковиков ранее сообщил, что приступает к исполнению обязанностей советника вице-губернатора Московской области - руководителя администрации губернатора региона Александра Чупракова. В сентябре 2021 года Соковиков планирует принять участие в выборах депутатов Мособлдумы.