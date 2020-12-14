РИАМО - 14 дек. Движение трамваев четырех маршрутов восстановили после сбоя на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«Восстановлено движение трамваев между проспектом Буденного и остановкой «Новогиреево», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на участке между проспектом Буденного и остановкой «Новогиреево» по техническим причинам задерживались трамваи №№36, 37, 38, 43. Из-за сбоя маршруты были временно изменены, а вместо трамваев работали автобусы.