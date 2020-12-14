РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 дек. В подмосковных Люберцах с начала пандемии скончались 220 человек с подтвержденным Covid-19, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу главврач Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов.

«Всего в Люберцах 3 165 заболевших коронавирусом с начала пандемии, 220 из них скончались», - сказал Семенцов.

Он добавил, что госпитализирован 251 человек, 865 находятся на домашнем лечении. Уже выписаны 1 824 человека.