Морозная и солнечная «марсианская» погода, которая пришла в Московский регион в начале декабря, в воскресенье сменилась облачной погодой и снегопадом. По прогнозам синоптиков, в преддверии Нового года и в январе тренд на потепление сохранится: зима в Москве и области станет еще мягче и будет напоминать скандинавскую. Какой погоды ждать жителям Московского региона зимой 2020-2021 и в новогоднюю ночь, РИАМО рассказали синоптики.
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Морозы уходят
Как рассказал РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, антициклон, определивший «морозный» тренд прошедшей недели, ушел в Сибирь, уступив место атмосферному фронту: погода стала облачной, прошел слабый снег, а температура вернулась в климатические рамки. Днем в воскресенье потеплело до минус 4-6 градусов в столице и минус 3-8 градусов в Подмосковье.
В понедельник и вторник, 14-15 декабря, в столичном регионе ожидается облачная погода с небольшим снегом. При этом в понедельник снега будет совсем мало, а во вторник – чуть больше. Днем в понедельник столбики термометров покажут 3-5 градусов мороза в Москве и от 2 до 7 градусов мороза — по области.
Во вторник днем станет еще теплее: минус 2-4 градуса в Москве и минус 1-6 в Подмосковье. Впрочем, по ночам будет все еще морозно: 6-8 градусов ниже нуля – в Москве и 5-10 в Московской области.
«Что касается атмосферного давления, которое сейчас существенно выше нормы, то оно будет постепенно понижаться, хотя к норме так и не приблизится», — отметил собеседник РИАМО.
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Волна тепла под Новый год
По прогнозам центра погоды «Фобос», во второй декаде декабря Центральную Россию начнет освобождать антициклон, а циклоны принесут с собой неустойчивую температуру.
В целом температура декабря ожидается на 1-1,5 градуса выше нормы.
По предварительным данным портала Gismeteo, ближе к Новому году в Московском регионе наступит оттепель. Так, 23 декабря столбики термометров поднимутся до плюс 4 градусов. В ближайшее время солнце из-за облаков вряд ли покажется. Осадки ожидаются в основном в виде снега. А 21-23 декабря могут даже пойти дожди.
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Новогодняя ночь
Главный вопрос, который сегодня волнует всех — какой будет погода в новогоднюю ночь, которую из-за пандемии многие проведут дома.
В последний день 2020 года температура составит около плюс 2 градусов, а в первый день нового 2021 года — лишь на градус ниже.
В новогоднюю ночь все же есть надежда на минимальный мороз – столбики термометров покажут минус 1 градус ниже нуля.
Как уточняет ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков, эта картина — лишь один из вероятных сценариев погоды.
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В ожидании скандинавской зимы
По данным «Фобоса», январь 2021 года прогнозируется очень теплым и влажным: средняя температура на 4-5 градусов превысит норму метеостатистики.
Например, днем 3-4 января Gismeteo прогнозирует за окном до 4 градусом со знаком плюс, ночью — около плюс 3 градусов.
Если в декабре в Москве будет недобор по осадкам, то в январе их ожидается на 20% больше нормы. Высота снежного покрова может достигнуть как минимум 15-20 сантиметров.
Впрочем, погода первого месяца 2021 года будет неустойчивой: вероятны и оттепели, и настоящие крещенские морозы.
Хотя в феврале положительное отклонение температуры от нормы сократится, финал зимы все-таки ожидается на три градуса теплее нормы. Количество осадков в последнем зимнем месяце, согласно прогнозам, будет соответствовать норме, а высота сугробов превысит 20-25 сантиметров.
Похожие многолетние температурные значения фиксируются в Осло и Хельсинки. Для стран Скандинавии характерен мягкий и влажный климат из-за теплого влияния Гольфстрима.
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