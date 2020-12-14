РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. Инспекторы ГИБДД в Подольске по 20 декабря проведут профилактическое мероприятие «Опасный груз», направленное на выявление и пресечение нарушений правил перевозки опасных грузов, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

«В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий и пресечения нарушений требований нормативных правовых актов, регламентирующих перевозку опасных грузов, в период с 14 по 20 декабря на территории Московской области проводится оперативно-профилактический рейд «Опасный груз», - говорится в сообщении.

Личный состав ОГИБДД УМВД России по Подольску ориентирован на выявление и пресечение фактов нарушений правил дорожного движения, основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения.