РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 дек. Единая диспетчерская служба ЖКХ подмосковных Люберец за прошедшую неделю приняла более 5,8 тысячи обращений от жителей, сообщил в понедельник директор ЕДДС-112 округа Виталий Богданов.

«За минувшую неделю в ЕДС ЖКХ Люберец поступило 5 870 обращений, из них 601 касалось вопросов электроснабжения, 810 – водоснабжения, 475 – обслуживания домов», – сказал Богданов.

Он добавил, что в ЕДДС Люберец за неделю поступило 11 292 обращения, из них 631 – на горячую линию администрации, 10 661 – по единому номеру 112.