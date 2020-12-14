РИАМО - 14 дек. С начала пандемии в амбулаторных КТ-центрах провели порядка 355 тысяч исследований, в конце ноября в столице открыли еще 12 центров, призванных усилить поликлиническое звено, говорится в сообщении пресс-службы комплекса социального развития Москвы.

Амбулаторные КТ-центры были организованы на базе поликлиник города весной по предложению клинического комитета. Их работа помогла ускорить диагностику, а также снизить нагрузку на стационары, если пациент нуждается в госпитализации.

«Помимо проведения непосредственно КТ-исследования, все пациенты попадают на консультацию врача, а также на дополнительные обследования – ЭКГ, анализы крови и ПЦР-тест на коронавирус. Пациентам, нуждающимся в лекарственной терапии для лечения Covid-19, бесплатно выдают необходимые препараты», – говорится в сообщении.

Бесплатные лекарства, которые необходимы пациентам, выдаются в открывшихся в конце ноября центрах.

Ранее Минздрав России рекомендовал регионам страны создать аналогичные центры с целью диагностики пациентов с подозрением и подтвержденным Covid-19.

Москвичам напомнили, что ношение масок и перчаток в общественных местах, транспорте, местах скопления людей, соблюдение социальной дистанции, а также сокращение социальных контактов помогают снизить риск заражения коронавирусом. При появлении симптомов ОРВИ или гриппа необходимо вызвать врача на дом.

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Текстовая трансляция

14 ДЕКАБРЯ

- Около 355 тыс исследований провели в амбулаторных КТ-центрах в Москве с начала пандемии. В конце ноября в столице открыли еще 12 центров, призванных усилить поликлиническое звено.

- 1370 пациентов с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. Всех пациентов, а также близко контактировавших с ними лиц взяли под медицинское наблюдение.

- За сутки в России зарегистрировали 27 328 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 484 больных. В Москве - 5 874.

- Ни один регион РФ не находится в «тяжелой» зоне по Covid‑19. Москва с наибольшей вероятностью уже находится на плато​.

- В столице за прошедшие сутки умерли 75 пациентов с коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 9 945 человек.