РИАМО - 14 дек. Рабочие сделали бетонирование участка пролетного строения эстакады прямого хода Северо-Восточной хорды (СВХ через Ярославское шоссе в Москве, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Работы проведены в течение суток. Было уложено порядка 650 кубометров бетона», - сказал руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов

Пролетное строение располагается между 11-й и 13-й опорами по правой стороне строящейся эстакады при движении в сторону Открытого шоссе.

Данная эстакада пройдет от Ярославского направления Московской железной дороги до Медведковского шоссе, пересечет Ярославское шоссе. Длина дорожного объекта составит 702 метра.

На участке СВХ от Ярославского до Дмитровского шоссе проектом предусмотрено возведение 17,9 километра дорог. На данном участке появятся три 5 различных эстакад, три моста через реку Лихоборку, а также запланировано провести реконструкцию моста через реку Яузу.

План реконструкции МКАД: что ждет кольцевую дорогу в ближайшие годы>>