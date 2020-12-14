РИАМО - 14 дек. Самые перспективные IT-решения победителей конкурса «Цифровой прорыв» определили в Москве по итогам встреч команд-победителей с топ-менеджерами корпораций и руководителями федеральных ведомств, говорится в сообщении пресс-службы АНО «Россия — страна возможностей».

Презентация проходила в рамках Гранд-финала конкурса, который завершился в столице 8 декабря. В ходе переговоров достигнуты договоренности о совместном тестировании 13 решений с партнерами проекта.

«IT-решения «Цифрового прорыва» востребованы в самых разных отраслях — промышленности, энергетике, ЖКХ, здравоохранении. Это очень здорово. Меня порадовало, что заказчики и команды, которые решали кейсы, говорили на одном языке, у них совпадают взгляды. <…> И то, что я сейчас слышал, это взаимодействие между командами и заказчиками, дает гарантию, что большинство решений будет реализовано», — отметил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По словам гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова, победители «Цифрового прорыва» — это первоклассные IT-специалисты, и особенно важно, чтобы история команд и их разработок не заканчивалась на хакатонах.

«По итогам Гранд-финала команды и партнеры договорились о совместном тестировании 13 решений, участники шести команд получили предложения по трудоустройству и приглашения на стажировки от крупнейших российских корпораций. С подавляющим большинством оставшихся команд продолжатся переговоры», — добавил Комиссаров.

пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

В числе вопросов, которые поднимались на встрече победителей и партнеров проекта, — векторы цифровой трансформации госуправления, бизнеса и результаты конкурса, лучшие IT-решения этого года, их значимость для IT-отрасли и перспективы внедрения на предприятиях.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ достигло договоренностей о сотрудничестве со всеми командами, занявшими призовые места: Exiting VIM, «Олдскульный аналоговый трансформатор» и Educatory. Решения победителей направлены на обеспечение эффективной работы с государственными данными.

ПАО «Россети» также продолжит работу с тремя командами — Mobyte, ITNavigator и ETICON. Специалисты предложили компании решения, которые помогут упростить процесс внедрения ценных идей сотрудников на производствах.

Представители соцсети «ВКонтакте» договорились о сотрудничестве с командами RealityShift и «Барбарики», которые разработали приложения для развития киберспорта.

Госкорпорация «Росатом» продолжит работать с командами «Ферма КИВИ» и ITD, предложившими цифровые сервисы для сбора и контроля исполнения поручений на производствах. Газпромбанк рассматривает вариант пилотирования решения команды «Мамихлапинатана», которое способно автоматизировать процесс поиска и найма сотрудников.

Министерство энергетики РФ выразило готовность продолжить переговоры о сотрудничестве с командой Graphometrica – их разработка способна прогнозировать потребление электроэнергии в регионах. А НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний обсуждает с командой «Форвард» внедрение решения, которое поможет обнаружить заболевания системы кровообращения на самых ранних стадиях.

Другие партнеры «Цифрового прорыва» также рассматривают варианты сотрудничества с победителями конкурса – переговоры продолжатся и после Гранд-финала. ПАО «Ростелеком» обсуждает перспективу внедрения решений команд Lam:Code, self.win и AVM, которые создали сервисы для изучения иностранных языков. ПАО Сбербанк также продолжает обсуждать варианты сотрудничества с победителями – участниками команд Project pack, A-2 и KeyIdea.