РИАМО - 14 дек. На юго-западе столицы, на Ленинском проспекте ликвидировали задымление в коллекторе, отключений потребителей не произошло, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Задымление произошло утром в понедельник в коллекторе по адресу: Ленинский проспект, дом 86. В коллекторе находятся коммуникации компаний ОЭК и МОЭК. Бирюков оперативно прибыл на место ЧП.

«Система автоматики сработала, все кабели были сразу отключены, а подача ресурсов переведена на резервную схему. Отключений потребителей не было», — сказал Бирюков.

Он добавил, что на месте ЧП развернули оперативный штаб. Пострадавших в результате инцидента нет.

Бирюков подчеркнул, что движение транспорта в районе коллектора в настоящий момент идет в обычном режиме.

Ранее движение в сторону области по Ленинскому проспекту было перекрыто из-за прибывших автомобилей экстренных служб.

Как уточняется в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве, в результате инцидента сведений о пострадавших не поступало.