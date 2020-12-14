РИАМО - 14 дек. За сутки в столице госпитализировали 1370 пациентов с подтвержденным коронавирусом, на сегодняшний день в медучреждениях города на ИВЛ находятся 449 заболевших, сообщает оперштаб Москвы.

За минувшие сутки в мегаполисе выявили 5874 случая заражения Covid-19.

«12,5% среди заболевших - дети, 40,9% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,3% – от 46 до 65 лет, еще 11,8% - от 66 до 79 лет. Также 4,5% среди заболевших люди старше 80 лет», - говорится в сообщении.

Всех пациентов, а также близко контактировавших с ними лиц взяли под медицинское наблюдение.

Москвичи старше 65 лет, а также те, кто имеет хронические заболевания, школьники старших классов и студенты, обучающиеся дистанционно, должны соблюдать домашний режим. Еще в общественных местах и транспорте столицы продолжает действовать масочно-перчаточный режим.

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Текстовая трансляция

14 ДЕКАБРЯ

- 1370 пациентов с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. Всех пациентов, а также близко контактировавших с ними лиц взяли под медицинское наблюдение.

- За сутки в России зарегистрировали 27 328 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 484 больных. В Москве - 5 874.

- Ни один регион РФ не находится в «тяжелой» зоне по Covid‑19. Москва с наибольшей вероятностью уже находится на плато​.

- В столице за прошедшие сутки умерли 75 пациентов с коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 9 945 человек.