РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 дек. Сбор платежей за жилищно-коммунальные услуги в Люберцах на минувшей неделе составил 29%, сообщила в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации округа начальник управления «Люберцы» МособлЕИРЦ Елена Мотыль.

«Процент сбора за услуги ЖКХ в городском округе Люберцы, по данным на 11 декабря, составил 29%», - сказала Мотыль.

Она добавила, что в МособлЕИРЦ поступило 13 обращений от жителей. Три - о задолженности по капремонту, пять - по показаниям индивидуальных приборов учета, три - по начислению услуги за домофон и два обращения по отоплению. По каждому обращению были даны разъяснения.