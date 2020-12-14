РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. Рабочие очистили ото льда источник родниковой воды в деревне Валищево подмосковного Подольска в понедельник, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Родник в деревне Валищево содержится в чистоте и порядке и в зимний период. В понедельник, 14 декабря, силами МБУ «Подольский комбинат благоустройства» источник очищен ото льда», - говорится в сообщении.

Благоустройство родниковой зоны близ реки Рожайки в деревне Валищево закончилось в текущем году. На площади 0,8 гектара была обустроена современная комфортная зона. Над артезианской скважиной сделали деревянный купол, установили беседку, светильники, вдоль ограждений – деревянные скамейки и урны. Сделали съезд к источнику с автодороги, парковку и прогулочную зону.