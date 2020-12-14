РИАМО - 14 дек. Трое медведей в Московском зоопарке впали в спячку, процесс подготовки к этому событию впервые показали на видео, сообщается в Instagram-аккаунте столичного зоосада.

В спячку ушли два гималайских медведя — Алладин и Будур, а также бурая медведица Роза.

«Медведи начинают ложиться спать, когда снижается температура. С первыми морозами у них активность падает, они пытаются уснуть. Наши мишки не исключение, в этом году они легли спокойно, очень комфортная температура для них была, поэтому все прошло гладко», — сказал ведущий зоотехник Московского зоопарка Игорь Анпилов.

По его словам, специалисты делают для зверей что-то наподобие берлоги — отделяют небольшой угол и размещают там солому. Сначала ее кладут в небольшом количестве, это нужно для того, чтобы животные постепенно привыкали к месту спячки.

«Они заходят и выходят из этого угла. В течение месяца постепенно снижаем им рацион, меньше кормим. Потом добавляем в угол как можно больше соломы, потом начинается процесс укладки на зиму — медведи копаются, переворачиваются с боку на бок, занимают различные позы», — отметил специалист.

После того, как звери улеглись, в вольере выключается свет и он закрывается. Доступ разрешен только раз в месяц одному киперу, он наливает медведям воду. Автопоилки не ставят, чтобы было меньше шума — животные этого не любят, добавил Анпилов.

Рядом с уличными вольерами установлены информационные таблички: «Животное спит. Возвращайтесь весной». Посетителей также просят соблюдать тишину, чтобы случайно не разбудить животных — внезапное пробуждение может навредить медведям.