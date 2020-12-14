Автобус сгорел у столичной гостиницы «Космос», на момент пожара людей в нем не было. Инцидент произошел вечером 13 декабря на улице Космонавтов, 4.
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Автобус сгорел у столичной гостиницы «Космос», на момент пожара людей в нем не было. Инцидент произошел вечером 13 декабря на улице Космонавтов, 4.
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