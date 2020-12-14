РИАМО - 14 дек. За минувшие сутки в столице выявили 5874 случая заражения коронавирусом, за все время пандемии в городе зарегистрировано 698 084 случая Covid-19, сообщает московский оперштаб.

Также за сутки в мегаполисе скончались 75 пациентов с диагностированным коронавирусом, число умерших за весь период достигло 9945. Кроме того, за прошедшие сутки после курса лечения выздоровели 4932 пациента, за все время в Москве вылечились 534 552 человека.

В столице продолжает действовать масочно-перчаточный режим. На территории города усилен контроль за соблюдением мер санитарной безопасности в общественных местах и в транспорте.

За сутки 27 328 новых случаев коронавируса зафиксировали в России, умерли 450 человек с диагностированным Covid-19, выздоровели после лечения 18 562 пациента.

На текущий момент в РФ зарегистрировано 2 681 256 случаев коронавирусной инфекции. За период пандемии скончался 47 391 пациент, выздоровели 2 124 797 человек.

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Текстовая трансляция

14 ДЕКАБРЯ

- 1370 пациентов с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. Всех пациентов, а также близко контактировавших с ними лиц взяли под медицинское наблюдение.

- За сутки в России зарегистрировали 27 328 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 484 больных. В Москве - 5 874.

- Ни один регион РФ не находится в «тяжелой» зоне по Covid‑19. Москва с наибольшей вероятностью уже находится на плато​.

- В столице за прошедшие сутки умерли 75 пациентов с коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 9 945 человек.