РИАМО - 14 дек. За минувшие сутки в столице выявили 5874 случая заражения коронавирусом, за все время пандемии в городе зарегистрировано 698 084 случая Covid-19, сообщает московский оперштаб.
Также за сутки в мегаполисе скончались 75 пациентов с диагностированным коронавирусом, число умерших за весь период достигло 9945. Кроме того, за прошедшие сутки после курса лечения выздоровели 4932 пациента, за все время в Москве вылечились 534 552 человека.
В столице продолжает действовать масочно-перчаточный режим. На территории города усилен контроль за соблюдением мер санитарной безопасности в общественных местах и в транспорте.
За сутки 27 328 новых случаев коронавируса зафиксировали в России, умерли 450 человек с диагностированным Covid-19, выздоровели после лечения 18 562 пациента.
На текущий момент в РФ зарегистрировано 2 681 256 случаев коронавирусной инфекции. За период пандемии скончался 47 391 пациент, выздоровели 2 124 797 человек.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
14 ДЕКАБРЯ
- 1370 пациентов с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. Всех пациентов, а также близко контактировавших с ними лиц взяли под медицинское наблюдение.
- За сутки в России зарегистрировали 27 328 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 484 больных. В Москве - 5 874.
- Ни один регион РФ не находится в «тяжелой» зоне по Covid‑19. Москва с наибольшей вероятностью уже находится на плато.
- В столице за прошедшие сутки умерли 75 пациентов с коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 9 945 человек.
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